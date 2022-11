Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0676--Schockanruf nach angeblichem Verkehrsunfall--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Dechanatstraße Zeit: 31.10.2022, 12:30 - 15:30 Uhr

Durch einen Schockanruf erbeuteten unbekannte Täter am vergangenen Montag in der Bremer Altstadt Gold eines 82-Jährigen aus dem Bremer Umland. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Senior erhielt einen Anruf einer weinenden, männlichen Person und hielt diesen Anrufer für seinen Sohn. Der Anrufer gab an, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben und nun dringend Hilfe zu benötigen. Das Telefonat wurde von einem weiteren Täter übernommen, der sich als Staatsanwalt ausgab. Der Sohn befände sich derzeit in Untersuchungshaft und es wurde eine Hohe Kaution gefordert. Der 82-Jährige erklärte, dass er auf Grund des Feiertages nicht so viel Bargeld hätte, stattdessen aber Gold zur Verfügung stellen könnte.

Es wurde ein Übergabeort in Bremen in der Dechanatstraße vereinbart. Die Betrüger hielten während der ganzen Zeit telefonischen Kontakt zu dem Senior. Am Übergabeort wurden die Wertgegenstände an einen angeblichen Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft übergeben. Dieser wollte anschließend die Echtheit des Goldes prüfen und eine Quittung aushändigen. Als der Betrüger nicht zurückkehrte, fuhr er zu seinem Sohn. Als er dort auf ihn traf, stellten beide den Betrug fest und informierten die Polizei.

Der Betrüger kann wie folgt beschrieben werden: Er war ca. 42 Jahre alt und 175-178 cm groß. Er sprach fließend Deutsch und hatte kurze Haare mit einem schwarzen Fünftagebart. Er war mit einer schwarzen Jeanshose, einer schwarzen Stoffjacke und einem schwarzen Basecap bekleidet. Er führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

Der Täter soll mehrmals im Bereich der Musikschule auf- und abgegangen sein und dort auch mit Personen gesprochen haben.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0421) 361-3888 entgegen.

Die Polizei warnt erneut: Wenn bei Ihnen eine Polizistin, ein Polizist oder sonstige Behörden oder Personen am Telefon nach Geld- oder Wertgegenständen fragt und auf die Herausgabe drängt: Legen Sie auf! Das kann nur ein Betrugsversuch sein. Übergeben Sie Geld- oder Wertgegenstände niemals an Fremde. Lassen Sie sich von Personen den Ausweis zeigen. Rufen Sie bei dem geringsten Zweifel die Polizei unter 110 an.

