Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ohne Pflichtversicherung mit Kleinkraftrad unterwegs

Einbeck (ots)

Dassel (pap) Am Donnerstag, 16.03.2023, gegen 07.45 Uhr befand sich eine Funkstreife in der Dasseler Ortschaft Wellersen. Beim Befahren der Junkernstraße fiel den Beamten ein Kleinkraftrad auf, das die Junkernstraße in Richtung Hoppensen befuhr. Nachdem der Streifenwagen zu dem Krad aufgeschlossen hatte, konnte festgestellt werden, dass dort noch ein Versicherungskennzeichen in grüner Schrift angebracht war. Dem 17 Jahre alten Fahrer aus einem Einbecker Ortsteil wurde erklärt, dass die Versicherungskennzeichen seit dem 01. März schwarze Schrift aufweisen müssen. Ihm wurde die Einleitung eines Verfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz mitgeteilt. Der junge Mann hatte einfach nicht daran gedacht, sich ein neues Kennzeichen zu besorgen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell