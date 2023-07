Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Wohnungsbrand (10.07.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Wohnungsbrand ist es am Montagabend gegen 19.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Adlerring" in Villingen gekommen. Auf dem Balkon einer Wohnung im fünften Stock war ein Feuer ausgebrochen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den 82-jährigen Wohnungsinhaber aus seiner völlig verrauchten Wohnung holen und den Brand schnell löschen. Der Mann erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und kam in ein Krankenhaus. Andere Hausbewohner hatten bereits bei Entdeckung des Brandes das Haus verlassen und sich in Sicherheit gebracht, weitere Verletzte gab es daher nicht. Alle Bewohner konnten ihre Wohnungen nach Brandlöschung wieder aufsuchen. Den entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf rund 400.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

