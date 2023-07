Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Fahrgast eines Linienbusses bei Unfall verletzt (11.07.2023)

Konstanz (ots)

Ein Fahrgast eines Linienbusses ist bei einem Unfall auf der Kreuzung Riedstraße und Allensteiner Straße am Dienstagmorgen verletzt worden. Ein 22-jähriger Renault-Fahrer bog von der Allensteiner Straße in die Riedstraße ab. Ein zeitgleich auf der Riedstraße in Richtung Max-Stromeyer-Straße fahrender vorfahrtsberechtigter Linienbus musste eine Gefahrenbremsung machen, um einen Zusammenstoß mit dem Auto im Kreuzungsbereich zu verhindern. Dabei kam eine 50-jährige in dem Bus stehende Frau zu Fall und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Versorgung in eine Klinik.

