POL-KN: (Aichhalden/ Lkr. Rottweil) Betrunkener Autofahrer streift Radfahrer (10.07.2023)

Aichhalden (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat auf der Kreisstraße 5531 am Montagabend, gegen 21.45 Uhr, einen Radfahrer gestriffen, wodurch dieser sich leicht verletzte. Ein 38- jähriger Fahrer eines VW Golf war auf der K 5531 in Richtung Aichhalden unterwegs. Auf Höhe Hinteraichhalden fuhr der Mann an einem am rechten Straßenrand fahrenden 19 Jahre alten Radfahrer vorbei. Hierbei streifte er mit dem rechten Außenspiegel den jungen Mann, da ihm ein anderer Autofahrer entgegenkam. Der 19-Jährige stürzte und verletzte sich dabei leicht. Ohne sich um den Verletzten zu kümmern, setzte der 38-jährige Autofahrer seine Fahrt fort. Während der Unfallaufnahme kehrte der Mann an die Unfallstelle zurück. Hier stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 38-Jährigen fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von beinahe 2 Promille. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der Autofahrer wird sich nun wegen des Verursachen eines Verkehrsunfalles unter Alkoholeinwirkung verantworten müssen.

