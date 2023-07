Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/ Lkr. Rottweil) Unfall auf der Unterdorfstraße- eine leicht verletzte Radfahrerin (09.07.2023)

Sulz am Neckar (ots)

Am frühen Sonntagabend, gegen 18.15 Uhr, ist es auf der Unterdorfstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem sich eine Radfahrerin leicht verletzte. Eine 57-jährige Pedelec-Fahrerin war auf der Unterdorfstraße unterwegs. In einem Kurvenbereich kam der Frau in der Einbahnstraße ein 43- Jähriger mit einem Honda Civic entgegen, gegen die vorgeschriebene Fahrtrichtung fuhr. Die Radfahrerin erschrak sich und bremste ihr Pedelec so abrupt ab, dass sie hierbei über den Fahrradlenker auf die Straße fiel. Sie verletzte sich bei dem Sturz leicht. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht.

