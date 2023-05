Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Motorradstreife in Zusammenarbeit mit der Johanniter Unfallhilfe

Polizeidirektion Flensburg (ots)

Bei Sonnenschein und warmen Temperaturen machten sich am Wochenende viele Verkehrsteilnehmer auf den Weg ins Wochenende oder in den Himmelfahrtsurlaub. Aus diesem Grund führte die Motorradstreife des Polizei Autobahn- und Bezirksrevier Nord erstmalig zusammen mit zwei Mitgliedern der Motorradstaffel der Johanniter Unfallhilfe Schleswig am Samstag (13.05.23) eine gemeinsame Streifenfahrt durch, denn Staus waren vorprogrammiert.

In der Zeit von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr wurde die BAB 7 in beide Fahrtrichtungen zwischen der dänischen Grenze und dem Rendsburger Kreuz inklusive aller Parkplätze bestreift. Insbesondere wurde im Stau vor der Grenze nach Dänemark sowie vor der Rader Hochbrücke für die Bildung einer Rettungsgasse gesorgt, außerdem wurde bei Liegenbleibern und kleineren Unfällen abgesichert und unterstützt und eine mobile Gefahrenstelle (LKW in Schieflage) wurde aus dem Verkehr gezogen. Als Fazit wurde beschlossen, solche gemeinsamen Streifen in Zukunft zu wiederholen und somit insbesondere den Urlaubsreiseverkehr etwas sicherer zu machen.

Die Johanniter Motorradstaffelmitglieder engagieren sich ehrenamtlich. In den Sommermonaten sind die insgesamt drei "Biker mit Blaulicht" der Schleswiger Johanniter Unfallhilfe, die allesamt als Rettungssanitäter ausgebildet sind, auf der Autobahn und den Raststätten/Parkplätzen unterwegs und unterstützen Polizei und Rettungskräfte mit folgenden Aufgaben:

-Rufen von Abschleppdiensten -Absicherung von defekten und liegengebliebenen Autos -Hilfe bei Pannen -Absicherungen von Kolonnenfahrten der Polizei, der Feuerwehr und bei Veranstaltungen -Sanitätsdienstliche Absicherung bei Veranstaltungen -Umleitungsempfehlungen nennen -Bilden von Rettungsgassen -Unterstützen der Polizei und Rettungsdiensten -Erstversorgung von Verletzten

Ein Beitrag für mehr Sicherheit auf unseren Straßen!

