Stockstadt (ots) - Im Laufe des Wochenendes war ein Wohnhaus in der Vorderstraße in Stockstadt im Visier Krimineller. Zwischen 12 Uhr am Samstag (21.05.) und 6 Uhr am folgenden Morgen drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam in das Anwesen ein. Im Inneren wurden die die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Mit der Beute im Wert von mehreren Hundert Euro ergriffen die Eindringlinge anschließend ...

