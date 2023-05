Zollfahndungsamt Hamburg

ZOLL-HH: Der Zoll in Hamburg zieht Bilanz für 2022

Hamburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung des Hauptzollamts Hamburg, des Hauptzollamts Itzehoe und des Zollfahndungsamts Hamburg zur Jahresstatistik 2022

Der Leiter des Hauptzollamts Hamburg, Direktor bei der Zollverwaltung Michael Schrader, der stellvertretende Leiter des Zollfahndungsamts Hamburg, Oberregierungsrat Matthias Virmond, und der Leiter des zum Hauptzollamt Itzehoe gehörenden Zollamtes Hamburg-Flughafen, Zolloberamtsrat Tilman Lewitz, stellen heute gemeinsam die Zahlen für das zurückliegende Kalenderjahr vor.

Die Zollbehörden haben in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich im Jahr 2022 Steuern verwaltet, Kontrollen und Prüfungen durchgeführt, Ermittlungen eingeleitet und vielfältige andere Aufgaben wahrgenommen.

Die konkreten Zahlen sind dem anliegenden, gemeinsam erstellten Statistikheft zu entnehmen.

Der stellvertretende Leiter des Zollfahndungsamtes Hamburg, Matthias Virmond, erklärte dazu: "Nicht zuletzt aufgrund der guten Zusammenarbeit mit den Hauptzollämtern Hamburg, Kiel und Itzehoe konnte das Zollfahndungsamt Hamburg im Jahr 2022 erneut bedeutende Erfolge bei der Kriminalitätsbekämpfung in den nördlichen Bundesländern erzielen. Hervorzuheben sind hierbei Großsicherstellungen von Kokain im Tonnenbereich in den großen deutschen Seehäfen, die aufgrund fundierter Risikoanalysen des Zolls erfolgten. Auch in anderen Deliktsbereichen verzeichnen wir steigende Fallzahlen."

Für das Hauptzollamt Hamburg fasste der Leiter, Michael Schrader, zusammen: "Auch 2022 hat der Zoll in Hamburg wieder partnerschaftlich mit allen Beteiligten zusammengearbeitet. Sei es in der Logistik-, der Handels- oder in der Industriebranche. Wir sorgen weiterhin für einen fairen Wettbewerb und setzen uns täglich für den Schutz der Bürgerinnen und Bürger und das Funktionieren der Lieferketten ein." Weiter führte er aus: "Mit Einnahmen in Höhe von etwa 32 Milliarden Euro im letzten Jahr für den Bundeshaushalt und die Europäische Union ist das Hauptzollamt Hamburg mit einem Anteil von rund 20 % weiterhin das einnahmestärkste Hauptzollamt der Bundesrepublik. Mit diesen Einnahmen unterstreichen wir die besondere Bedeutung des Standorts Hamburg für die Zollverwaltung."

Ergänzend erläutert Zolloberamtsrat Tilmann Lewitz für den Zoll am Hamburger-Flughafen: "Auch am Flughafen Hamburg sorgt der Zoll gemeinsam mit den Luftfrachtführern und der Flughafengesellschaft dafür, dass Waren aus aller Welt am Flughafen in Hamburg reibungslos und so schnell wie möglich abgefertigt werden und damit die Warenströme ungehindert fließen können. Über 1 Milliarde Euro Einnahmen aus den sogenannten Einfuhrabgaben können dafür als Beweis herhalten. Gleichzeitig sorgen die Zöllnerinnen und Zöllner durch ihre Kontrollen sowohl im Warenverkehr als auch bei den Reisenden mit dafür, dass der Bundesrepublik keine Einnahmen entgehen, die Rauschgiftkriminalität bekämpft und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Land gewährleistet werden kann."

Für weitere Fragen stehen die jeweiligen Behördenleiter bzw. die benannten Ansprechpartner der Pressestellen zur Verfügung.

