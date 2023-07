Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Unbekannte brechen ins Spaichinger Freibad ein- Polizei sucht Zeugen (10.07.2023)

Spaichingen (ots)

Unbekannte sind am Montag, im Zeitraum zwischen Mitternacht und 8 Uhr, in das Spaichinger Freibad in der Schuraer Straße eingebrochen und haben die Tageseinnahmen geklaut. Die Täter kletterten über den zwei Meter hohen Zaun und gelangten so auf das Gelände. Mit brachialer Gewalt brachen sie die Tür zum Bademeisterbüro auf, durchwühlten alle Schränke und nahmen eine weiße Geldkassette mit den Tageseinnahmen in Höhe von mehreren hundert Euro mit. Anschließend flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Personen, die verdächtige Beobachtung am Sonntagabend oder in der Nacht zum Montag im Bereich des Freibades gemacht haben beziehungsweise Hinweise zur Identität der Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, zu melden.

