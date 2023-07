Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim/ Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Geräteschuppen ein- Zeugen gesucht (03.-09.07.2023)

Gosheim (ots)

In einen Schuppen sind Unbekannte im Zeitraum zwischen Montag, 03.07.2023, und Sonntag, 09.07.2023, auf der Straße "Am Sturmbühl" eingebrochen. Die Täter entfernten das Vorhängeschloss des Schuppentors und gelangten in den Innenraum. Dort nahmen sie einen Rasentraktor Husqvarna TS 38 und eine Rotfuchs Motorsense BC 52 im Gesamtwert in Höhe von rund 1.500 Euro mit. Mit dem Rasentraktor fuhren die Einbrecher noch anschließend quer über eine Wiese bis zu einem befestigten Weg. Hier wurde dieser vermutlich in ein Auto oder einen Anhänger eingeladen. Personen, die im betreffenden Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Straßen "Am Sturmbühl" und "Am Hartbühl" beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Rasentraktors und der Motorsense geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Wehingen, Tel. 07426 1240, zu melden.

