Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Handgreiflichkeiten zwischen Jugendlichen

Polizei sucht Zeugen (05.07.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Bereits am Mittwoch, 5. Juli, ist es mittags gegen 13 Uhr in der Straße "Romäusring" in Villingen zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen gekommen. Dabei soll eine 16-Jährige einer 15-Jährigen mit dem Knie in den Bauch gestoßen und sie verletzt haben. Ein älterer Mann und zwei junge Frauen konnten den Vorfall, der sich in der Nähe einer Vollzugsanstalt abgespielt hat, beobachten. Die Polizei bittet diese Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07721 40474-526 zu melden und als Zeugen zur Verfügung zu stellen.

