Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zusammenstoß im Kreuzungsbereich (10.07.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Montagmorgen gegen 7 Uhr auf der Kreuzung der Straßen Wieselsberstraße / Milanstraße. Eine 33-jährige Opel Corsa-Fahrerin wollte nach links in die Milanstraße einbiegen und stieß dabei mit einer entgegenkommenden 23-Jährigen in einem Toyota Yaris zusammen. Beide Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen, die sie im Krankenhaus behandeln lassen mussten. An den Autos entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell