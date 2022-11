Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verkehrskontrollen durch Studierende und Revier Süd-West: Wenige Beanstandungen und positives Feedback

Kassel (ots)

Baunatal und Kassel:

Am gestrigen Dienstag führten Studierende der Polizei Hessen am Studienort Kassel sowie ihre Ausbilder gemeinsam mit Beamten des Polizeireviers Süd-West Verkehrskontrollen in Baunatal und Kassel durch. Unter Anleitung sammelten die Studierenden dabei wichtige Erfahrungen für ihr weiteres Berufsleben. In der Zeit zwischen 8 und 14 Uhr wurden an den beiden Kontrollstellen in der Kirchbauner Straße in Baunatal sowie in der Frankfurter Straße in Kassel, gegenüber der Raiffeisenstraße, 55 Fahrzeuge und 88 Personen überprüft. Erfreulicherweise stellten die Kontrollierenden dabei weitestgehend keine schwerwiegenden Verstöße fest. 21 Anzeigen wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten wie Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes oder fehlenden Nothilfemitteln wie Verbandskasten oder Warndreieck sind das Ergebnis der Kontrollen. Aufgrund der dunklen Jahreszeit wurde besonderes Augenmerk auf die funktionierenden Beleuchtungseinrichtungen an den Fahrzeugen gelegt. Auch technische Veränderungen an Pkws nahmen die Kontrollierenden in Augenschein, wobei nur wenige Fahrzeuge beanstandet werden mussten. Insgesamt zwölf Mängelkarten wurden gefertigt und an die Autofahrer ausgehändigt. Kurz vor Beendigung der Kontrollen fuhr am Nachmittag ein VW in die Kontrollstelle in der Kasseler Südstadt. Bei der Überprüfung des 19-jährigen Fahrers aus Kassel bemerkten die Polizisten, dass er offenbar unter Drogeneinfluss stand. Ein anschließend durchgeführter Drogentest schlug positiv auf THC im Urin des Mannes an, weshalb ein Arzt bei ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnahm. Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen "Trunkenheit im Verkehr" ermittelt. Insgesamt erhielten die Studierenden, ihre Ausbilder und die Beamten des Reviers Süd-West ein positives Feedback von den Verkehrsteilnehmern für die Kontrollen zur Steigerung der Verkehrssicherheit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell