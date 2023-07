Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unfall- Gas- und Bremspedal verwechselt (09.07.2023)

Rottweil (ots)

Über 6.000 Euro Sachschaden und ein leicht verletzter Autofahrer sind die Folge eines Unfalls der am Sonntagnachmittag, gegen 13.45 Uhr, auf der Straße "Friedrichplatz" passiert ist. Eine 66 Jahre alte Frau war mit einem Mercedes auf der Straße "Friedrichsplatz" von der Hochbrücktorstraße herkommend in Richtung Friedrichsplatz unterwegs. Auf Höhe Hausnummer 2 verwechselte die Frau vermutlich aufgrund Unachtsamkeit Gas und Bremse, weshalb der Wagen beschleunigte und gegen einen in der Bushaltestelle geparkten Opel Astra eines 24-Jährigen prallte. Dieser wurde im Anschluss auf einen davor geparkten BMW eines 22-Jährigen geschoben. Der neben seinem Opel stehende 24-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Polizei schätzt den am Mercedes entstandenen Sachschaden auf etwa 5.000 Euro, am Opel auf eine Höhe von rund 1.000 Euro und am BMW auf ungefähr 200 Euro.

