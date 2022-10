Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221010-1: Unbekannte schnitten Tresor auf - Zeugensuche

Erftstadt (ots)

Täter durchbrachen Wand und stahlen Bargeld

Polizisten haben am Sonntagvormittag (9. Oktober) die Fahndung nach unbekannten Tätern aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge waren diese in einen Baumarkt in Erftstadt-Liblar eingebrochen und hatten einen Tresor aufgeschnitten. Kriminalbeamte suchen Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können.

Gegen 11.15 Uhr löste die Alarmanlage eines Baumarktes an der Gustav-Heinemann-Straße aus. Durch den Sicherheitsdienst alarmierte Polizisten bemerkten an der Warenannahme ein geöffnetes Tor und eine eingeschlagene Scheibe. Bei der Durchsuchung des Gebäudes mit einem Polizeihund fanden die Beamten in einem Raum eine durchbrochene Wand und einen aufgeschnittenen Tresor. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Täter mit einem fünfstelligen Bargeldbetrag geflohen sein. Kriminalbeamte sicherten vor Ort die Spuren der Tat.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 suchen Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können. Die Ermittler fragen: Wer hat in der Zeit von Samstag, 8. Oktober, 19 Uhr bis Sonntag, 9. Oktober, 11.15 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Gustav-Heinemann-Straße oder im Bereich der Warenannahme an der Bliesheimer Straße gesehen oder verdächtige Geräusche gehört? Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (akl)

