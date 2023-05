POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrer stürzt bei Überholvorgang

Vreden (ots) - Tatort: Vreden-Ammeloe, Am Kring; Tatzeit: 12.05.2023, 02.10 Uhr; Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in Vreden einen Geldausgabeautomaten gesprengt. Das Geschehen hat sich gegen 02.10 Uhr im Ortsteil Ammeloe ereignet. Die Täter zündeten zwei Sprengkörper und richteten dabei an einem Wohn- und Geschäftshaus an der Straße Am Kring erheblichen Sachschaden an. Die Bewohner des Hauses blieben ...

