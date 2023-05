Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Tatverdächtige nach Diebstahl festgenommen

Gronau (ots)

Tatorte: Gronau-Epe, Riekenhof und Wieferthook;

Tatzeit: 11.05.2023, 14.25 Uhr und 19.15 Uhr;

In zwei Fällen hat die Polizei am Donnerstag in Gronau-Epe Tatverdächtige festnehmen können - jeweils nachdem die Täter die Kasse eines Verkaufsstands für Eier ins Visier genommen hatten. Der erste Fall spielte sich gegen 14.25 Uhr an der Straße Riekenhof ab. Dort brachen die Täter gewaltsam eine Kasse auf und entwendeten Kleingeld. Im Rahmen der Fahndung nahmen Polizeikräfte zwei 17 und 18 Jahre alte Gronauer als Tatverdächtige fest.

Ähnlich gelagert stellt sich der Vorfall dar, zu dem es gegen 19.15 Uhr am Wieferthook kam. Dort beobachtete ein Zeuge, wie mehrere maskierte Personen den dortigen Verkaufsraum aufsuchten und sich nach ersten Erkenntnissen erfolglos an einer Geldkassette zu schaffen machten. Anschließend flüchteten sie mit E-Scootern. Dabei stürzte einer der Jugendlichen; Zeugen konnten den 14 Jahre alten Tatverdächtigen festhalten. Die Ermittlungen dauern an. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell