POL-KN: (Dietingen/ Lkr. Rottweil) Unfall aufgrund Bienenstich- Motorradfahrer schwer verletzt (08.07.2023)

Dietingen (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Kreisstraße 5562 am Samstagmittag, gegen 11.30 Uhr, schwer verletzt worden. Ein 54-jähriger Fahrer einer Kawasaki VN-15 war auf der K 5562 von Rotenzimmern in Richtung Böhringen unterwegs. Auf der Strecke stach den Mann eine Biene. Aufgrund des Schmerzes verlor der Zweiradfahrer kurz nach dem Ortsausgang Rotenzimmern die Kontrolle über sein Motorrad und kam dabei zu Fall, kollidierte mit einer Schutzleitplanke und verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in eine Klinik. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen musste die K5562 voll gesperrt werden. An der Kawasaki entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

