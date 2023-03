Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Spektakulärer Unfall

Neuhofen (ots)

Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor ein 15-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Neuhofen in der Speyerer Straße in einem dortigen Kreisverkehr die Kontrolle über seinem Pkw (Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit bis 45 km/h), den er berechtigt mit einer entsprechenden Fahrerlaubnis führen darf. In der Folge überschlug er sich mit dem Fahrzeug in blieb auf einer Verkehrsinsel auf dem Dach liegen. Durch den Unfall zog sich der 15-jährige eine Platzwunde am Kopf zu und wurde anschließend in ein Ludwigshafener Krankenhaus verbracht. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 16.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

