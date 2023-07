Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Auffahrunfall auf der Bundesstraße 462- rund 10.000 Euro Blechschaden (08.07.2023)

Schramberg (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 17 Uhr, ist es auf der Bundesstraße 462 zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden ist. Ein 35-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter war auf der B 462 von Dunningen herkommend in Richtung Schramberg unterwegs. Auf Höhe der Einmündung "Heuwies" erkannte der Mann einen vor ihm stehenden Audi A2 eines 22-Jährigen zu spät, der als Linksabbieger verkehrsbedingt warten musste. Trotz eines Ausweichversuchs mit gleichzeitigen Bremsmanöver kam es zum Zusammenprall der beiden Wagen. Die Polizei schätzt die Höhe des am Sprinter entstandenen Sachschadens auf etwa 6.000 Euro und am Audi auf ungefähr 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell