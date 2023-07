Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil-Stetten/ Lkr. Rottweil) Unbekannte montieren Zigarettenautomat ab- Zeugen gesucht (09.07.2023)

Zimmern ob Rottweil-Stetten (ots)

Unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen, gegen 1.30 Uhr, von einem Gebäude in der Lackendorfer Straße einen Zigarettenautomaten abgerissen und gestohlen. Die Täter demontierten den Automaten mit brachialer Gewalt. Anschließend flüchteten sie mit einem weißen älteren Transporter mit VS- Kennzeichen, rechtsseitiger Schiebtür und einer kaputten Kennzeichenbeleuchtung in unbekannte Richtung. Bei den Tätern soll es sich um mehrere Männer gehandelt haben, die alle mittleren Alters sind, schlank und um die 175 Zentimeter groß waren. Die Höhe des angerichteten Schadens ist noch nicht bekannt. Personen, die zu der Tat Angaben machen oder Hinweise zur Identität der Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rottweil, Telefon 0741 477-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell