Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise nach Beschädigung durch Graffiti gesucht

Attendorn (ots)

Sowohl eine öffentliche WC-Anlage auf einem Parkplatz in der Straße "Am Seewerngraben" als auch ein Treppenhaus in dem Parkhaus an der Hansastraße in Attendorn wurden im Tatzeitraum zwischen Dienstag (4. Juli) und Mittwoch (5. Juli) durch Unbekannte mit Graffiti beschädigt. Es entstand Sachschaden im jeweils dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell