Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, B 70 nach Verkehrsunfall gesperrt, Nachtrag

Steinfurt (ots)

Die Bergung des Lkw auf der B70 ist abgeschlossen. Die Komplettsperrung zwischen St. Arnold und Catenhorn ist wieder aufgehoben. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei 55.000 Euro.

Erstmeldung vom 17.05.2023, 11.37 Uhr:

Am Mittwoch (17.05.) hat es auf der B 70 zwischen Steinfurt und Rheine einen Verkehrsunfall gegeben. Die Bundesstraße ist deshalb zwischen den Anschlussstellen St. Arnold und Catenhorn seit etwa 11.15 Uhr voll gesperrt. Ein Lkw-Fahrer, der in Richtung Steinfurt unterwegs war, verlor am Mittwoch (17.05.) gegen 05.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dadurch kam er nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Dabei touchierte er zwei Pkw, die auf der B 70 in Richtung Rheine fuhren. Anschließend landete der Lkw im Graben. Der Fahrer des Lkw wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Insassen im Pkw blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Lkw muss von der Unfallstelle geborgen werden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell