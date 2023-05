POL-ST: Rheine-Mesum, versuchter Raub auf Imbiss, Täter macht keine Beute und flüchtet

Rheine (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (17.05.23) ist die Polizei zu einem Pkw-Brand an der Straße Hafenbahn gerufen worden. Als die Beamten am Einsatzort - dem Parkplatz am ehemaligen Squasch-Center - ankamen, brannte ein weißer Toyota Aygo im Bereich des Motorraums. Ein Zeuge meldete das Feuer gegen 03.40 Uhr. Die Geschädigte hatte den Toyota am Vorabend gegen 22.20 Uhr abgestellt. Wie das Auto in Brand geriet, ist ...

