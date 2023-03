Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht - Zeugen gesucht

Birkenfeld (Nahe) (ots)

Am vergangenen Dienstag kam es in der Zeit von 08:30 bis ca. 18:00 Uhr auf dem Parkplatz des Penny-Marktes in Birkenfeld zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der Unfallverursacher kollidierte vermutlich beim Ausparken mit einem auf dem Parkplatz abgestellten PKW der Marke Mazda. Am PKW entstand leichter Sachschaden. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Birkenfeld unter der Rufnummer 06782 9910 in Verbindung zu setzen.

