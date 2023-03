Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht am Kreisverkehr Hinzerath

Morbach (ots)

In der Nacht von Sonntag, 19.03. auf Montag, 20.03.23 beschädigte vermutlich ein größeres Fahrzeug wie beispielsweise ein LKW mehrere rot-weiße Fahrbahntrenner am Kreisverkehr auf der B 327/B50 in der Gemarkung Morbach-Hinzerath. Möglicherweise aufgrund mangelnder Ortskenntnis und daraus resultierender zu hoher Einfahrtsgeschwindigkeit in den Kreisverkehr dürfte der Unfallverursacher von der Fahrbahn abgekommen und mit den Schwellen kollidiert sein. So entstand der Straßenmeisterei Bernkastel-Kues ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin allerdings, ohne den Schaden zu melden. Erst ein anderer Verkehrsteilnehmer bemerkte schließlich die beschädigte Fahrbahnbegrenzung und meldete sich bei der Polizei. Dieses Szenario ist leider bereits des Öfteren vorgekommen. Gefährlich für andere Verkehrsteilnehmer wird es, wenn die Schwellen mitten auf der Fahrbahn liegen bleiben und so ein Hindernis darstellen, welches zu Folgeunfällen führen kann. Unklar ist indes, ob die Fahrer solch großer Fahrzeuge die Kollision überhaupt bemerken.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell