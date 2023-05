Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Pkw in Brand Ursache unklar

Rheine (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (17.05.23) ist die Polizei zu einem Pkw-Brand an der Straße Hafenbahn gerufen worden. Als die Beamten am Einsatzort - dem Parkplatz am ehemaligen Squasch-Center - ankamen, brannte ein weißer Toyota Aygo im Bereich des Motorraums. Ein Zeuge meldete das Feuer gegen 03.40 Uhr. Die Geschädigte hatte den Toyota am Vorabend gegen 22.20 Uhr abgestellt. Wie das Auto in Brand geriet, ist unklar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Zeugen, die Angaben zum Brand machen können, melden sich bitte bei der Wache in Rheine unter Telefon 05971/938-4215.

