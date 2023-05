Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Handygeschäft

Emsdetten (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Nacht zu Mittwoch (17.05.23) gewaltsam Zugang zu einem Handygeschäft an der Rheiner Straße, zwischen Bahnhofstraße und Kirchstraße, verschafft. Sie zerstörten ein Glaselement der Eingangstür mit einem Gullydeckel. Aus der Auslage des Geschäfts stahlen die Einbrecher mehrere Mobiltelefone. Dadurch wurde gegen 02.00 Uhr nachts ein akustischer Alarm ausgelöst. Außerdem wurde ein Zeuge durch den Krach geweckt. Dieser sah eine Person davonlaufen. Sie wird wie folgt beschrieben: Der Mann war etwa 1,70 Meter groß und trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe sowie eine sogenannte Vendetta-Maske. Eine Fahndung der Polizei nach dem Täter oder den Tätern verlief negativ. Die Polizei in Emsdetten nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 02572/9306-4415.

