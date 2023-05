Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt - Update: Seniorin aufgefunden Vermisstenfahndung wird zurückgenommen

Steinfurt (ots)

Die 82-jährige Seniorin aus Steinfurt konnte heute (16.05.) gegen 15.50 Uhr wohlauf in Borghorst angetroffen werden. Zur Abklärung des Gesundheitszustandes wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht.

PM vom 15.05.2023:

Steinfurt, 82-Jährige vermisst Seniorin ist demenzkrank Seit Montagmorgen (15.05.) wird in Steinfurt eine 82-Jährige vermisst. Die Frau ist demenz-krank und kann nicht mehr gut laufen. Die Frau hat sich gegen 08.00 Uhr von ihrer Wohnanschrift am Amselweg auf den Weg ge-macht und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Die Frau wird wie folgt beschrieben: Sie ist etwa 1.68 Meter groß, hat kurze graue Haare und trägt eine Brille. Sie ist bekleidet mit einer blauen Hose, einer dunkelblauen Jacke und sie trägt schwarze Schuhe. Außerdem hat sie eine schwarze Umhängetasche bei sich. Wer die Frau sieht oder weiß, wo sie sich aufhält, wird gebeten sich sofort mit der Polizei in Steinfurt in Verbindung zu setzen, Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell