Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein- Grömitz

Folgemeldung: Überfall mit Machete

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Pressestellen der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck:

Am Samstag, den 11.03.2023, war es in einer Kneipe in Grömitz zu einem bewaffneten Überfall gekommen. Ein 20-jähriger Täter war bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte von den Gästen festgehalten worden. Der zweite Tatbeteiligte, der während der Tatausführung vor der Tür gestanden hatte, war geflüchtet. Die Neustädter Kriminalpolizei konnte nun zwei mutmaßliche Mittäter ermitteln.

Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen und weiterer Zeugenaussagen konnte nun der zweite Tatverdächtige identifiziert werden. Es handelt sich um ein 23-jährigen Ostholsteiner. Ersten Erkenntnissen zufolge suchte er mit dem Haupttäter das Lokal auf, verweilte jedoch vor der Eingangstür, um aufzupassen. Als er bemerkte, dass der 20-Jährige, der den eigentlichen Überfall ausführte, von den Gästen überwältigt wurde, ergriff er die Flucht.

In der Nähe wartete ein weiterer Tatverdächtiger im Alter von 33 Jahren mit seinem Dacia Duster. Beide entkamen zunächst unerkannt.

Während der am heutigen Freitagmorgen (17.03.) durchgeführten Durchsuchungsmaßnahmen in den Wohnungen beider Tatverdächtiger sowie in dem Fluchtfahrzeug stellten die Einsatzkräfte umfangreiches Beweismaterial sicher. Die Gegenstände werden derzeit noch ausgewertet. Auch stehen die Vernehmungen der beiden Ostholsteiner zum Tatvorwurf noch aus.

Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer entlassen. Sie müssen sich jedoch wegen des Verdachts der Beteiligung an einer räuberischen Erpressung verantworten.

Christian Braunwarth, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck Nicole Schmöde, Pressesprecherin der Polizeidirektion Lübeck

