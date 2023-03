Polizeidirektion Lübeck

Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2023

diese Information richtet sich vorab an Sie mit dem Hinweis auf die Veröffentlichung der polizeilichen Kriminalstatistik der Polizeidirektion Lübeck für das Jahr 2022.

Nachdem die Innenministerin, Frau Sütterlin-Waack, am gestrigen Donnerstag die Kriminalstatistik für das Land Schleswig-Holstein bekannt gegeben hat, möchten wir Sie vorab darüber informieren, dass die Polizeidirektion Lübeck die Kriminalstatistik für Ostholstein und Lübeck am kommenden Montag, 20.03.2023, veröffentlichen wird.

Hierzu wird am Montagvormittag eine Pressemitteilung über das Presseportal veröffentlicht. Diese Meldung wird einen Link enthalten, über den die Kriminalstatistik einsehbar ist und zu Download angeboten wird. Zusätzlich werden am Montagnachmittag zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr telefonisch Nachfragen zu der Statistik beantwortet. Näheres dazu dann ebenfalls in der Meldung am Montag.

