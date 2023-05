Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Geschwindigkeitskontrollen vor Grundschule, drei Fahrverbote

Rheine (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizei Steinfurt hat am Freitag (12.05.) vor der Mariengrundschule in Rheine-Hauenhorst Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dort ist die Geschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt. Die Kontrollen wurden in der Zeit von 07.00 Uhr bis 17.00 Uhr durchgeführt. Insgesamt wurden 145 Fahrzeugführer gemessen, die schneller als mit den erlaubten 30 km/h unterwegs waren. Drei der Fahrer wurden in dem Bereich sogar mit mehr als der doppelten Geschwindigkeit gemessen, die erlaubt war. Sie erwartet ein Fahrverbot. Einen der Autofahrer, der mit 77 km/h gemessen wurde, erwarten außerdem ein Bußgeld in Höhe von über 400 Euro und zwei Punkte in Flensburg. Die Polizei bittet noch mal eindringlich, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten. Dadurch können schwere Verkehrsunfälle mit Personenschäden verhindert werden. Das Ergebnis der Kontrollaktion vom Freitag (12.05.) verdeutlicht einmal mehr, dass es unabdingbar ist, an Schulen und Kindergärten Geschwindigkeitsmessungen zu unterschiedlichen Zeiten durchzuführen. Die Kreispolizei Steinfurt wird auch in Zukunft diese Kontrollen durchführen.

