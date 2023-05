Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Einbruch in Firmengebäude, Täter durchsuchen Büroräume und Lagerhalle

Lengerich (ots)

Zwischen Freitag (12.05.2023), 14.00 Uhr und Montag (15.05.2023), 06.55 Uhr ist in eine Fima an der Carl-Bosch-Straße eingebrochen worden. Mitarbeiter stellten fest, dass Unbekannte ein Fenster aufhebelten und so in das Gebäude gelangten. In den Büroräumen wurden sämtliche Schränke geöffnet und durchsucht. Die Einbrecher sind auch in der Lagerhalle tätig gewesen, hier haben sie diverse Kartons und Lagerboxen geöffnet. Zum jetzigen Ermittlungsstand kann noch nicht gesagt werden, ob etwas entwendet wurde. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat machen können. Diese nimmt die Polizei Lengerich unter Telefon 05481/9337-4515 entgegen.

