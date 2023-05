POL-ST: Steinfurt, 82-Jährige vermisst

Greven, Ibbenbüren (ots) - In Greven und in Ibbenbüren sind seit Donnerstag (11.05.23) mehrere Autos aufgebrochen worden. An der Straße Mauritiuskirche machten sich unbekannte Täter an zwei Pkw zu schaffen. An einem schwarzen Seat Ibiza wurde zwischen Freitag (12.05.23), 20.00 Uhr, und Samstag (13.05.23), 06.13 Uhr, die hintere Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen. Entwendet wurde nichts. An derselben Straße, ...

