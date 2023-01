Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldautomat aufgebrochen

Iserlohn (ots)

Unbekannte haben sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Zutritt zum Innenbereich eines Supermarktes Am Theodor-Heuss-Ring verschafft. Sie zerstörten dafür die gläserne Eingangstür. Im Inneren selber hebelten die Täter einen Geldautomaten auf und entwendeten eine bislang unbekannte Summer an Bargeld. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (schl)

