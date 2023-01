Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schmuck bei Einbruch entwendet

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Durch das Aufhebeln eines Fensters erlangten Unbekannte am Mittwochnachmittag, zwischen 13:30 und 19:00 Uhr, in ein Haus am Schubertweg. Sie durchwühlten in der Folge mehrere Schränke und verließen das Haus anschließend offenbar durch die Terrassentür. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten die Täter diversen Schmuck. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell