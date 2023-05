Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Kreis Steinfurt, Phishing-SMS, mehrere Geschädigte Nachrichten kommen angeblich von einem Kleinanzeigen-Portal

Plötzlich ploppt auf dem Smartphone eine SMS-Nachricht auf. Angeblich ist es eine Neuigkeit von einem einschlägigen Paketdienst zu einer aktuellen Lieferung. Man wird dazu aufgefordert, auf einen mitgeschickten Link zu klicken. Vor solchen Phishing-Nachrichten warnt die Polizei bereits seit längerem. Der Appell: Niemals auf den Link tippen! Denn so könnten Betrüger Zugriff auf die Handydaten Erlangen.

Derselbe Appell gilt für eine andere Art von Kurznachrichten, die aktuell aufkommen. In Ibbenbüren haben mehrere Menschen Anzeige wegen einer Betrugs-SMS erstattet. In diesen Fällen handelte es sich um einen Text, der angeblich von einem einschlägigen Kleinanzeigen-Portal verschickt wurde. Darin steht - so oder so ähnlich: "Der Artikel in Ihrer Verkaufsliste wurde online bezahlt! Klicken Sie hier zur Bestätigung (Es folgt ein Link). Mit freundlichen Grüßen Ihr Kleinanzeigen-Team."

In den Fällen aus Ibbenbüren hatten die Geschädigten im Internet per Kleinanzeige Ware zum Verkauf angeboten. Ein vermeintlicher Interessent wollte die Ware kaufen und über das Bezahlsystem des Verkaufsportals bezahlen. Die Geschädigten erhielten dann eine SMS mit einem Link - angeblich vom Kleinanzeigen-Portal. Anschließend gaben die Verkäufer auf der Internetseite, auf die sie weitergeleitet wurden, ihre Daten ein. Der Link war von Betrügern erstellt worden. Später stellten die Betroffenen auf ihren Kreditkarten unberechtigte Abbuchungen fest. Der finanzielle Schaden lag in den Fällen jeweils im niedrigen vierstelligen Bereich. Da solche Betrugs-Nachrichten nicht nur im Ibbenbürener Raum auftreten können, warnt die Polizei noch einmal eindringlich davor, auf solche SMS zu reagieren.

Sie haben eine solche SMS bekommen?

- Tippen Sie auf keinen Fall auf den Link! - Löschen Sie die Nachricht! - Fragt Ihr Telefon, ob eine App installiert werden soll, bestätigen Sie auf keinen Fall! - Richten Sie über Ihren Mobilfunk-Anbieter eine Drittanbieter-Sperre ein!

Sie haben die App bereits installiert?

- Schalten Sie Ihr Handy in den Flugmodus, damit es keine Befehle von außen empfangen und keine SMS versenden kann. - Infomieren Sie Ihren Mobilfunkanbieter über das Problem. Fragen Sie, ob schon Kosten verursacht wurden. - Lassen Sie eine Drittanbietersperre einrichten. - Melden Sie den Vorfall der Polizei. - Sichern Sie in einem Backup all Ihre Daten, Bilder, Videos und Einstellungen. - Anschließend sollten Sie Ihr Smartphone auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Dadurch werden alle Apps und Daten gelöscht, die beim Kauf des Handys nicht vorhanden waren.

Weitere Informationen rund um das Thema Phishing gibt es bei der Polizeilichen Kriminalprävention von Bund und Ländern. Dort liegt auch ein Flyer zum Download bereit, mit Hin-weisen für den Ernstfall: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/phishing/ Weiterführende Infos der Polizei NRW samt Infozettel zum Thema Shopping im Netz gibt es hier: https://polizei.nrw/artikel/betrug-ueber-online-kleinanzeigen

Auch der Kleinanzeigen-Anbieter Ebay, in dessen Namen die Betrüger ihre SMS, Whatsapp-Nachrichten oder E-Mails verschicken, warnt vor diesem Daten-Phishing, listet verschiedene Erscheinungsformen auf und gibt Tipps, wie man sich davor am besten schützt.

