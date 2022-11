POL-MG: Einbruch in Kita

Mönchengladbach (ots) - Eine 61-jährige Frau hat am Folgetag angezeigt, dass ihr zwei unbekannte junge Männer am Mittwoch, 16. November, gegen 8.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Lüpertzender Straße ihre Handtasche geraubt haben. Die beiden liefen anschließend in Richtung Geroweiher davon. Die Frau beschreibt die Tatverdächtigen so: Der eine etwa 19 Jahre alt, circa 1,60 bis 1,70 Meter groß, mit ...

mehr