POL-MG: 61-Jähriger die Handtasche geraubt

Mönchengladbach (ots)

Eine 61-jährige Frau hat am Folgetag angezeigt, dass ihr zwei unbekannte junge Männer am Mittwoch, 16. November, gegen 8.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Lüpertzender Straße ihre Handtasche geraubt haben.

Die beiden liefen anschließend in Richtung Geroweiher davon.

Die Frau beschreibt die Tatverdächtigen so: Der eine etwa 19 Jahre alt, circa 1,60 bis 1,70 Meter groß, mit kurzen dunklen Haaren. Er trug eine blaue Jeans, eine schwarze Bomberjacke und einen schwarzen Rucksack. Der andere soll zwischen 20 und 25 Jahre alt und ungefähr 1,70 bis 1,80 Meter groß sein. Er trug schwarze Jeans, eine schwarze Jacke, einen schwarz-roten Rucksack und eine schwarz-rote Kappe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (km)

