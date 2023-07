Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Wohnhaus

Finnentrop (ots)

In ein Wohnhaus in der Hollenbocker Straße ist in dem Zeitraum von Dienstag (4. Juli), 18 Uhr, bis Mittwoch (5. Juli), 11:15 Uhr eingebrochen worden. Aufmerksame Nachbarn meldeten der Polizei eine offenstehende Tür obwohl die Bewohner verreist waren. Die Polizisten stellten vor Ort fest, dass die Haustür aufgebrochen wurde und sämtliche Räume durchsucht worden sind. Aufgrund der Urlaubsabwesenheit konnte nicht festgestellt werden, ob die Einbrecher etwas gestohlen haben. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und sicherte Spuren. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Aufmerksame Nachbarn sowie ein solider Einbruchsschutz sind nicht nur im Winter, sondern das ganze Jahr über wichtig. Besonders die Urlaubszeit bedeutet auch für Einbrechende Hochkonjunktur. Überquellende Briefkästen, vertrocknete Pflanzen oder herabgelassene Jalousien machen es ihnen zusätzlich leicht, zu erkennen, ob Bewohner länger abwesend sein könnten. Wie Bürgerinnen und Bürger ihr eigenes Zuhause auch im Urlaub gegen Einbruch schützen, erfahren Interessierte bei einer kostenlosen Beratung durch unsere Experten der Kriminalprävention oder auch im Internet. Alle Infos gibt es unter diesem Link: https://redaktion-olpe.polizei.nrw/artikel/riegel-vor-2022.

