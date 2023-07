POL-OE: Vorsicht vor Betrügern

Olpe (ots) - Am Sonntag (2. Juli) meldete eine Mutter gegen 9 Uhr die 15-jährige Romy aus Drolshagen bei der Polizei als vermisst. Am Abend ist die Jugendliche wieder in ihrem Elternhaus erschienen. Die Suchmaßnahmen sind eingestellt worden. Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Olpe Pressestelle ...

