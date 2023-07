Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Widerstand gegen Polizeibeamte

Attendorn (ots)

Am Montag (3. Juli) hat sich gegen 01:35 Uhr ein Widerstand eines 51-Jährigen auf einem Veranstaltungsgelände des Schützenfestes in Attendorn ereignet. Dabei erhielt die Polizei Kenntnis, dass ein Mann auf dem Fest mehrere Frauen sexuell belästigt haben soll. Aufgrund dessen gab ihm das Sicherheitspersonal die Anweisung, die Veranstaltung zu verlassen. Diesem Verweis wollte der Mann nicht nachkommen, sodass die Polizei eingeschaltet wurde. Als die Einsatzkräfte eintrafen, zeigte sich der Tatverdächtige sehr aggressiv und beleidigte diese. Eine Befragung zu dem Vorwurf der sexuellen Belästigung war aufgrund seines aggressiven Verhaltens und dem Alkoholisierungsgrad nicht möglich. Zur Verhinderung weiterer Straftaten sollte der Tatverdächtige in Gewahrsam genommen werden. Bei der Zuführung zur Polizeiwache zeigte der 51-Jährige sich unkooperativ, sperrte sich gegen jegliche Maßnahme und versuchte mehrfach, die Polizisten zu verletzen. Auf der Polizeiwache wurden dem Beschuldigten Blutproben entnommen. Die Beamten schrieben entsprechende Anzeigen wegen des Tatverdachts der sexuellen Belästigung, des Widerstandes gegen Polizeibeamte und Beleidigung. Die Ermittlungen dauern an.

