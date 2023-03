Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Neckarrems: Zeugen zu Einbruch in der Fellbacher Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein städtisches Gebäude in der Fellbacher Straße in Neckarrems ein. Auf bislang noch unbekannte Weise verschafften sich die Täter Zutritt zum Gebäude und suchten den Tresorraum des Gebäudes auf. In diesem beschädigten die Täter einen an der Wand angebrachten Elektrokasten. Des Weiteren lösten die Täter die Kabelverbindungen des Tresors. Anschließend flüchteten die unbekannten Täter. Der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht unter Tel. 0800 1100225 oder per Mail an hinweis.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

