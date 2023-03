Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag ist es gegen 08:30 Uhr in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Sindelfingen zu einem Unfall mit drei unfallbeteiligten Fahrzeugen gekommen. Ein 40-jährige Mercedes-Lenker befuhr die Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Fahrtrichtung Böblingen. Auf Höhe der Schadenwasserstraße mussten ein vor ihm fahrender 46-Jähriger mit seinem Kia sowie eine 25 Jahre alte Ford-Lenkerin verkehrsbedingt abbremsen. Mutmaßlich aufgrund zu geringem Sicherheitsabstand konnte der Lenker des Mercedes nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Ford der 25-Jährigen auf. Der Ford wurde durch die Kollison im weiteren Verlauf auf den vor ihm abgebremsten Kia aufgeschoben. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von insgesamt 10.500 Euro, verletzt wurde niemand.

