POL-LB: Schönaich: Fahrzeug beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 02:30 Uhr und 03:00 Uhr versucht, Teile eines Fahrzeugs, das auf dem Gelände eines Autohandels in der Dornierstraße abgestellt war, zu klauen. Die bislang unbekannten Täter schlugen vermutlich mit einem Abschlepphaken die Scheibe eines BMW ein und öffneten die Motorhaube des Autos, um mutmaßlich den linken Scheinwerfer auszubauen. Da sie dem Anschein nach bei der Tat gestört wurden, war der Scheinwerfer nur teilweise entfernt worden. Außerdem ließen die Diebe ihr Tatwerkzeug vor Ort liegen. Auch bei der anschließenden Flucht in Richtung Kreisstraße 1057 verloren vermutlich die Täter einen Schraubendreher. Bereits eine Woche zuvor kam es zu einem Diebstahl von Fahrzeugteilen in der Dornierstraße. Der Polizeiposten Schönaich ermittelt in beiden Fällen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07031 67700-0 oder per E-Mail: BOEBLINGEN.PREV@polizei.bwl.de zu melden.

