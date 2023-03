Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Geschädigte/r eines Unfalls gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei sucht den Halter eines Fahrzeugs, dessen Fahrzeug bei einem Unfall am Montag gegen 12:30 Uhr in der Carl-Maria-von-Weber-Straße in Ludwigsburg beschädigt wurde. Eine 86-jährige Unfallverursacherin touchierte mit ihrem roten Toyota beim Einparken ein bislang unbekanntes Fahrzeug. Nach dem Verkehrsunfall parkte sie ihren PKW dann an einer anderen Stelle und kehrte zum Unfallort zurück. Der beschädigte Pkw stand hier jedoch bereits nicht mehr am Unfallort. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Telefon 07141 18-5353 oder E-Mail ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen des Unfalls sowie insbesondere den Halter oder die Halterin des beschädigten Fahrzeugs.

