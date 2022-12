Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand, Unfälle, Auseinandersetzung bei Weihnachtsfeier, Raub, Exhibitionist

Reutlingen (ots)

Brand in Fitnessstudio

Am Freitagabend ist es in einem Fitnessstudio in der Heubergstraße in Reutlingen zu einem Brand im Saunabereich gekommen. Gegen 18.00 Uhr wurde ein Mitarbeiter des Fitnessstudios von zwei Personen auf Rauchgeruch aus dem Saunabereich der Damen aufmerksam gemacht. Der Mitarbeiter konnte in der Damensauna starken Rauch und einen Brand im Bereich des Ofens feststellen. Die circa 70 Personen, welche sich zum Zeitpunkt des Brandes im Fitnessstudio aufhielten, wurde daraufhin durch die Mitarbeiter evakuiert. Der Brand konnte durch die anrückenden Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die evakuierten Personen wurden durch Rettungskräfte versorgt und in einer nahegelegenen Garage einer Werkstatt kurzfristig untergebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 50.000 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung wurde eingeleitet

Pliezhausen (RT): Schlägerei bei Weihnachtsfeier

Am Samstagmorgen gegen 01.30 Uhr mussten Rettungsdienst und Polizei zu einer über Notruf gemeldeten Schlägerei nach Pliezhausen ausrücken. Während einer Weihnachtsfeier kam es unter den feiernden Gästen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 30- und 51-jährigen. Nach dem Verteilen von gegenseitigen Kopfstößen kam es zu einem anschließenden Gerangel am Boden. Hierauf wurden die Gäste der Weihnachtsfeier des Hotels verwiesen, weshalb die Auseinandersetzung dann draußen seine Fortsetzung fand und die übrigen Gäste versuchten, die beiden Männer zu trennen. Die Situation konnte durch die Polizei geschlichtet werden, der 51-jährige Beteiligte musste mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Die übrigen Gäste traten ihren Weg nach Hause an.

Reutlingen (RT): E-Scooter Fahrer bei Unfall verletzt

Verletzungen und einen Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls zwischen einem E-Scooter Fahrer und einem Pkw, welcher sich am frühen Freitagabend in Reutlingen ereignete. Der 16-jährige E-Scooter Fahrer, welcher einen Helm trug, befuhr gegen 17.33 Uhr die Straße Am Heilbrunnen in Richtung Grundweg. An der dortigen Kreuzung zur Straße Hinter der Hopfenburg bog er nach links ab und wollte mutmaßlich auf dem linksseitig befindlichen Gehweg seine Fahrt fortsetzen. Hierbei kam es im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß mit einem 26-Jährigen, welcher mit seinem Pkw Mitsubishi Outlander, den Grundweg in Richtung Am Heilbrunnen entlangfuhr. Bei diesem Zusammenstoß wurde der E-Scooter Fahrer auf die Motorhaube des Pkw Mitsubishi aufgeladen und prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Der 16-jährige war ansprechbar und wurde verletzt mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Mitsubishi Outlander wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass dieser abgeschleppt werden musste.

Esslingen (ES): Unter Alkoholeinwirkung auf geparkten Pkw gefahren und geflüchtet

Am späten Freitagabend fuhr gegen 22.30 Uhr ein 58-Jähriger mit seinem 1er BMW im Ortsteil Rüdern, die Straße "Hinterer Holzweg" in Richtung Uhlbacher Straße entlang. Kurz nach der Einmündung des Eglisweg geriet er zu weit auf die linke Straßenseite und prallte dort gegen einen ordnungsgemäß geparkten Fiat 500. Unbekümmert fuhr der Unfallverursacher einfach weiter. Ein Zeuge verständigte umgehend die Polizei. Einer Streifenwagenbesatzung kam kurze Zeit später das flüchtige und stark beschädigte Verursacherfahrzeug auf der Krummenackerstraße entgegen. Bei der anschließenden Kontrolle war beim 58-jährigen Fahrer eine deutliche Alkoholbeeinflussung feststellbar. Nach der erforderlichen Blutentnahme wurde sein Führerschein einbehalten.

Esslingen (ES): Gegen Wand gedrückt und Geldbörse entwendet

Opfer einer Straftat wurde am frühen Samstagmorgen ein 22 Jahre alter Mann, als dieser um 01.40 Uhr den Treppenabgang der Unterführung am Bahnhof Oberesslingen benutzte. Plötzlich wurde er von hinten gestoßen, worauf er in Richtung Tunnelwand taumelte. Kurz darauf wurde er mit dem Gesicht zur Wand gepresst und ihm dabei seine Geldbörse aus der Gesäßtasche herausgezogen. Zwei unbekannte männliche Personen flüchteten daraufhin durch die Unterführung. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Exhibitionist unterwegs

Im Bereich der Kolumbusstraße kam es am Freitagnacht, gegen 23.30 Uhr, zu einem Einsatz der Polizei, aufgrund des unzüchtigen Verhaltens eines Mannes. Über Notruf meldete die geschädigte 26-jährige Frau den Vorfall, welcher sich auf ihrem Nachhauseweg vom Bahnhof zur Wohnanschrift ereignet hatte. Ein bislang Unbekannter, ca. 25-30-jähriger Mann, mit normalem Körperbau und ca. 165 cm Größe, der einen Verband am Arm trug, sprach die junge Frau an und bat sie um Hilfe beim Schließen seiner Jacke und auch der Hose Daraufhin hob er den Pullover an und zeigte sein entblößtes Genital. Die Frau lief sofort nach Hause und verständige die Polizei. Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung im umliegenden Bereich verlief ohne Erfolg.

Filderstadt (ES): Alkoholisiert einen Unfall verursacht

Eine 60-Jährige musste am Freitagabend ihren Führerschein abgeben, nachdem sie alkoholisiert einen Verkehrsunfall in einem Kreisverkehr in Filderstadt verursacht hatte. Die 60-jährige fuhr gegen 21.15 Uhr mit ihrem Renault Clio in den Kreisverkehr bei der SHELL-Tankstelle in der Echterdinger Straße ein und behinderte hierbei einen sich bereits im Kreisverkehr befindlichen unbeteiligten Zeugen. Um auf das Fehlverhalten der Renault-Fahrerin aufmerksam zu machen, hupte der Zeuge. Vermutlich aufgrund der Alkoholisierung kam die Renault-Fahrerin nach rechts von der Straße ab und fuhr in einen Graben. Während der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Polizeibeamte bei ihr Alkoholgeruch wahrnehmen, woraufhin bei ihr Blut abgenommen und der Führerschein einbehalten wurde. Mit im Renault Clio befand sich eine schwangere Frau, welche vorsichtshalber mit dem Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

Rottenburg (TÜ): Zu tief ins Glas geschaut und gefahren

Zuviel getrunken hat eine 38-jährige Dame am Freitagabend gegen 21.55 Uhr in der Tübinger Straße. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die alkoholisierte Frau, wie diese in einen Pkw einstieg und wegfuhr. Eine zufällig in der Nähe befindliche Streife versuchte die 38-Jährige daraufhin in ihrem Audi A 6 anzuhalten. Diese reagierte zunächst nicht. Mit Schlangenlinien fuhr sie bis zur Poststraße weiter, bevor sie angehalten werden konnte. Ein Alkoholtest ergab über vier Promille. Die 38-Jährige musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben.

Balingen (ZAK): Körperliche Auseinandersetzung - drei Verletzte

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am frühen Samstagmorgen gegen 02.30 Uhr an einer Diskothek im Industriegebiet Gehrn gekommen. Während der Streife wurde die Polizei von Mitarbeitern der Diskothek angesprochen, dass es vor der Disko eine Schlägerei zwischen zwei Personengruppierungen gab, bei der auch Flaschen zum Einsatz kamen. Mit drei Streifenwagenbesatzungen, auch unter Einsatz von Polizeihunden, konnten die sieben Beteiligten im Alter von 16-20 Jahren getrennt werden. Durch den verständigten Rettungsdienst mussten drei Beteiligte im Alter von 16, 17 und 20 Jahren mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Alle Beteiligten waren deutlich alkoholisiert

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell