POL-LB: Herrenberg: Betrunkene Fahrradfahrerin mit über zwei Promille unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 09:20 Uhr hatte sich eine 42-Jährige in Herrenberg betrunken auf ihr Fahrrad gesetzt. Daraufhin kontaktierte ein Zeuge, der sie im Bereich der Torstraße fahrend beobachtet hatte, die Polizei. Beamte des Polizeireviers Herrenberg konnten die Dame antreffen. Im Gespräch mit den Beamten gab die 42-Jährige an, dass sie am Morgen etwas Alkohol getrunken habe und anschließend zu einem Supermarkt zum Einkaufen gefahren sei. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,2 Promille. Die Fahradfahrerin musste sich anschließend in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen.

