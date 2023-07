Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Betrunkener Autofahrer baut einen Unfall und flüchtet (10.07.2023)

Trossingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein betrunkener Autofahrer am Montag, gegen 18.30 Uhr, auf der Ernst-Hohner-Straße. Ein 60-jähriger Ford Kuga-Fahrer war auf der Sängerstraße unterwegs und bog an der Einmündung nach rechts auf die Ernst-Hohner-Straße ab. Hierbei prallte der Mann gegen das Heck eines am Straßenrand geparkten Volvos, an dem ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro dadurch entstand. Anschließend fuhr der 60-Jährige, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern, einfach weiter. Durch einen aufmerksamen Zeugen, der sich das Kennzeichen des Verursachers notiert hatte, kam die Polizei dem Autofahrer auf die Schliche. Er konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Hier stellten die Beamten bei ihm deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest mit einem Wert von über 3,5 Promille bestätigte den Verdacht der Beamten. Sie ließen eine Blutprobe entnehmen. Seinen Führerschein behielten die Polizisten ebenfalls gleich ein. Gegen den Mann wird jetzt wegen Verursachen eines Unfalls unter Alkoholeinwirkung ermittelt.

